الكشف عن مفأجاة في قانون تفكيك التمكين

الخرطوم: السوداني

كشف المستشار القانوني لصحيفة (السوداني) المحامي ماجد عثمان إدريس عن عدم نشر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م في الجريدة الرسمية مما يخالف نص المادة (5) من قانون تفسير القوانين لسنة 1974م. وقال في خطاب لوزير العدل إنه لم يعثر حتى هذه اللحظة على نسخة موقعة من القانون، وأضاف مخاطباً الوزير ” بحثنا عن القانون بديوانكم وعلمنا أن آخر ما تم نشره هو الوثيقة الدستورية كما لم نجد نسخة من القانون لدى قسم التشريع بوزارة العدل ولا الغازيته فكيف تم تطبيقه يوم السابع من يناير 2020م؟”، وأردف” متسائلاً” أين هذا القانون؟ ولماذا لم يتم نشره؟ وهل تم توقيعه أم تم تطبيقه؟”، وقال ماجد في خطابه لوزير العدل إنه تقدم باستئناف مضى عليه قرابة الشهرين دون أن نعلم مقر لجنتكم الاستئنافية وقد منعنا رغم بطاقة المحاماة من دخول مبنى المجلس التشريعي ومن قبل القصر الجمهوري. وكشف ماجد في خطابه عن التجاوزات التي منحها قانون تفكيك التمكين غير الموقع وغير المنشور للجنة، وشدد على أن الأمر يكرس لتمكين أسوأ من الإنقاذ، وطالب وزير العدل بوضع الأمور في نصابها.

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