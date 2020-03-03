ارتفاع غير مسبوق للدولار بالسوق الموازي

الخرطوم: السوداني

سجل الدولار رقمًا قياسيًا جديدًا مقابل الجنيه في تداولات السوق الموازي “الاثنين”، ووصل سعر الدولار إلى 113 جنيهًا، مع توقعات بتوالي ارتفاعه.

وشهدت تداولات سوق الخرطوم الموازي ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الدولار مع شح في العرض، أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بحسب متعاملين في سوق العملات.

وقال تاجر عملة، إن ارتفاع الدولار يجيء للطلب الكبير من قبل الشركات والأفراد مع شح العرض، وأضاف أن الدولار ارتفع في مداولات “الاثنين” إلى 113 جنيها بفارق 5 جنيهات عن تداولات صباح ذات اليوم.

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