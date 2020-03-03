أثناء وقوع الحوادث… سائقو بصات سفرية يشكون من سرقة الموتى

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

اشتكى عدد من أصحاب البصات السفرية الذين تعرضوا لحوادث مرورية في طرق مختلفة من ولايات السودان خاصة الأماكن البعيدة عن العاصمة، عن قيام البعض بسرقة المستلزمات الشخصية للمصابين والجرحى والموتى من نقود وهواتف وحلي وذلك أثناء وقوع الحادث دون مراعاة لهم، موضحين بأنه في وقت وقوع الحادث والجميع وقوعاً على الأرض بعضهم في حالة من الذهول وآخرون فاقدون للوعي وبعضهم موتى يستغل بعض ضعاف النفوس من يقع الحادث بالقرب من منطقتهم أو قريتهم بالسرقة في الوقت الذي يتسارع فيه بعض أصحاب المروءة لإنقاذ الجرحى وستر الموتى .

(تفاصيل أوفى ضمن سياق تقرير مطول ينشر لاحقاً).