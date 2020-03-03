بعد الوقفة الاحتجاجية لإزالة التمكين من القناة… مدير قناة النيل الأزرق حسن فضل المولى لـ(كوكتيل): لا علاقة للقناة بالتمكين ونعتمد على مواردنا

أم درمان:محاسن أحمد عبدالله

أوضح مدير قناة النيل الأزرق الأستاذ حسن فضل المولى لـ (كوكتيل) أنه لا علاقة للقناة بالتمكين وأن الأشخاص الذين أعلنوا عن الوقفة الاحتجاجية ضد القناة هم فئة محدودة لا تمثل كل القناة تمت تلبية مطالبهم في فترة سابقة بزيادتهم، مبيناً في تصريح خص به (كوكتيل): (المجموعة التي أعلنت عن الوقفة الاحتجاجية بالأمس وطالبت بإزالة التمكين هي فئة عمالية محدودة لا تمثل كل العاملين بالقناة وأقول لهذه الفئة كيف هو التمكين وأين التمكين في القناة؟، أمورنا في القناة واضحة جداً وهي مفتوحة للجميع لا يوجد تمكين أو غيره، والقناة تعتمد على مواردها ، موضحاً خلال الفترة الماضية أعلنوا عن وقفة طالبوا من خلالها بزيادات عبر مذكرة قامت الإدارة باستلامها وبالفعل تمت زيادتهم بنسبة خمسين في المائة وليس لدينا أكثر من ذلك في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها القناة مادياً، مضيفاً (القناة تعتمد على مواردها ولا يوجد شخص يدفع لها وهي شركة عقدها قائم على التراضي، أخطرنا الشركاء بذلك لن تكون هناك زيادة أخرى، من يريد البقاء مرحباً به ومن لا يريد من حقه أن يغادرها). الجدير بالذكر أن عدداً من العاملين بقناة النيل الأزرق أعلنوا ظهر أمس الأحد عن وقفة احتجاجية أمام بوابة التلفزيون القومي تحت شعار (إزالة التمكين من القناة).