البرهان: ملتزمون بحماية المدنيين و الثورة

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبدالفتاح البرهان حرص الحكومة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه عودة اللاجئين والنازحين الي قراهم وجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم.

و وصف البرهان لدى لقائه قيادات الادارات الاهلية بولايات دارفور اليوم ” الثلاثاء” بالقصر الجمهوري بانها “بالقلب النابض” للسودان ، واثني على الدور الكبير الذي لعبته في تعزيز اللحمة الاجتماعية بين كافة مكونات دارفور و تجنيب البلاد شروخا اكبر كان يمكن تحدث بدارفور.

و اقر البرهان بوقوع ضرر كبير على مواطن دارفور خلال فترة الحرب يجب جبره بما يوفر له الحياة الكريمة ، ودعا الإدارات الأهلية للمساهمة في بسط هيبة الدولة وسيادة القانون ومحاربة كافة الظواهر السالبة وسط مجتمعات دارفور بما يحفظ الحقوق والواجبات عبر تطوير قوانينها واعرافها مؤكدا التزمه بحماية الثورة والمدنيين ومساعدة الجهاز التنفيذي لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة لاحداث التغيير المطلوب.

من جانبه أكد ممثل قبيلة الزغاوة الشرتاي آدم صبي التيجاني دعم القبيلة للحكومة الانتقالية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، واضاف نسعى بكل جد لتوحيد الإدارات الأهلية والقبائل وتعزيز الثقة بينهم بما يوطد الاستقرار بولايات دارفور داعيا للاهتمام بقضايا اللاجئين والنازحين.