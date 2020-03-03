المريخ يحفّز لاعبيه قبل موقعة الخميس

الخرطوم: السوداني

منح مجلس المريخ نجوم الفريق حافز الفوز في مباراتي هلال الفاشر وحي العرب بورتسودان في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأحمر قد فاز على هلال الفاشر بثلاثة أهداف، فيما انتصر على حي العرب بذات النتيجة في منافسة الدوري.

وتأتي الخطوة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي مروي في المنافسة والمقرّر لها الخميس القادم.

وكان اجتماعًا التأم”الأحد” بين رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال والجهاز الفني، تمّ فيه التأمين على توفير كلّ المعينات التي من شأنها أنّ تساهم في استقرار فريق الكرة.

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