شاهد|| الداعية السوداني ” محمد هاشم الحكيم” بنيولوك جديد ضمن مشاهير السودان في رحلة لاسطنبول يثير ضجة بمواقع التواصل

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

لفتت صورة للداعية الإسلامي السوداني الشيخ ” محمد هاشم الحكيم” التقطت له صباح اليوم الثلاثاء باسطنبول خلال رحلة جمعته مع مشاهير السودان، أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت ضجة وتفاعلا، بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”.

وظهر “الحكيم” في الصورة مرتدياً ملابس رياضية و سايد كاب، ويضع نظارة شمسية سوداء، في مظهر غير مألوف له.

وقال ” الحكيم” على صفحته بفيسبوك أن الرحلة تستضيفها شركة تركية برأسمال وقيادة سودانية وعقول شابة متقدمة، تعمل في مجال السياحة، قامت باستضافته ضمن 30 نجماً من مشاهير السودان في برنامج سياحي و تصوير برنامجاً تلفزيونياُ يبث على إحدى الفضائيات خلال شهر رمضان.

نافياً علاقة الرحلة بجهة سياسية كما أشيع، قائلاً: أن مشاركته جاءت بنكهة دينية اجتماعية ثقافية.

ويشارك في الرحلة نجوم المجتمع السوداني من الرياضة والاعلام والكتاب والصحافة والكوميديا والسوشال ميديا.