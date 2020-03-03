الأهلي الخرطوم يستأنف التحضيرات لمواجهة السوكرتا

الخرطوم: السوداني

أدّى فريق الكرة بنادي الأهلي الخرطوم تدريبًا على ملعب إستاد الخرطوم أمس”الإثنين” في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز أمام حي العرب بورتسودان المقرّر لها”الخميس”.

وشارك في المران كلّ اللاعبين بقيادة الجهاز الفني برهان تيه.

ونحر النادي الذبائح لنجاة كل عناصر الأهلي الخرطوم من الأضرار البالغة، وحرص عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس القطاع الرياضي، معتصم شيخ إدريس على تحفيز لاعبي الفريق، في خطوة وجدت الإشادة والتقدير على تكريمه للفرسان ..

وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد عمل على تأجيل لقاء الأهلي الخرطوم وحي العرب بورتسودان بسبب أحداث حريق فندق لاندو أوركيد.

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