الخارجية: بدء إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الخارجية، بأن عمليات ترحيل الطلاب بدأت اليوم “الثلاثاء”، من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان إلى المطار بعد إكمال كافة الإجراءات الخاصة بهبوط الطائرات التي سوف تقل الطلاب وتأمين موافقة السلطات الصينية المختصة على نقلهم.

وقالت في بيان تحصلت “السوداني”على نسخه منه، أنه من المتوقع أن تتحرك الحافلات من داخل مدينة ووهان خلال اليوم على أن تصل إلى المطار حوالي الخامسة مساءً بتوقيت السودان، وسوف تغادر الطائرات في تمام الثالثة من فجر غدٍ الأربعاء الجاري .

وأضافت : ستواصل وزارة الخارجية جهودها في متابعة أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم في دولة الإمارات المتحدة الشقيقة ، والتي تستحق منا الشكر والثناء والتقدير على تعاونها الصادق و المثمر في إجلاء وإيواء الطلاب، حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام”.