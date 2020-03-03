المالية : لن نحجم عن الاعتراف بأي خطأ والإعلان عنه حال ثبوته

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة المالية انها لن تكون في موضع لا يخدم مصلحة الشعب السوداني، و لن تكون في موضع يخدم مصلحة أي جهة كانت، طالما لم تتسق تلك المصلحة مع مشروع التغيير المنشود.

و اشارت في تعميم صحفي الى انه تم توجيه اتهامات لها و لجهات ذات صلة صلة باستيراد سلع استراتيجية وفق عقود معلنة مع الوزارة، مؤكدة انها لن تحجم عن الاعتراف بأي خطأ والإعلان عنه حال ثبوته بالوقائع والأدلة.

و اعلنت عن عقدها مؤتمراً صحفياً الخميس لتبيان الحقائق عن استيراد السلع الاستراتيجية، وستعرض الوزارة كافة المعلومات حول هذا الموضوع بشفافية ووضوح.