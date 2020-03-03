الخارجية السعودية: السفر لإيران مخالفة يعاقب عليها القانون

الخرطوم: السوداني

حذرت وزارة الخارجية السعودية، من السفر إلى إيران مشيرة الى أنه يعد خطراً صحياً، ومخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال مركز الاتصال والإعلام بالوزارة، إن جميع حالات الإصابة بكورونا في الخليج جاءت من إيران، في تأكيد على حجم خطورة السفر إلى الدولة الموبوءة.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس كورونا الجديد

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمملكة مع نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى السعودية وفقا لشروط منها أنه في حال كان القادم مواطناً لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يوماً متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة.

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