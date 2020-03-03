الدولار يسجل رقما قياسيا في ختام تداولات الثلاثاء و (117) جنيها للبيع

الخرطوم :الطيب علي

سجلت اسعار العملات الاجنبيه امام الجنيه بالسوق الموازي فى ختام تداولات اليوم “الثلاثاء”رقما قياسيا جديدا.

وأكد متعاملون تحدثوا ل( السوداني) أن سعر البيع للدولار تراوح في نهاية التداولات مابين (116) الى (117) جنيها للبيع مقارنة ب (110) جنيها امس “الاثنين” فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 29,80 جنيها والدرهم الاماراتي 30,30 جنيها واليورو 123 جنيها

وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات إلى زيادة الطلب وشح المعروض مشيرين إلى أن السوق شهد حالة من التوقف لعمليات البيع بعد انفلات أسعار العملات الأجنبية.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات حال زيادة الطلب خلال الأيام المقبلة.

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 55000للشراء والبيع 55،2750جنيها.