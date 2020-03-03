البنك المركزي : بنوك في السودان تستعد لإطلاق أنظمة فيزا للمدفوعات

الخرطوم: السوداني

قال مسؤول بالبنك المركزي وشركة فيزا الأمريكية للخدمات المالية إن بضعة بنوك في السودان تستعد لإطلاق أنظمة فيزا للمدفوعات بينما تسعى البلاد إلى تطوير قطاعها المالي في أعقاب عقود من العزلة.

وطبقًا لوكالة رويترز قال رئيس الخدمات المصرفية الالكترونية ببنك السودان المركزي عمر عمرابي إن بنك الخرطوم وبنك قطر الوطني ويونايتد كابيتال بنك (بنك المال) تلقوا موافقة على بدء استخدام الأنظمة التي من المتوقع أن يتم اطلاقها في حوالي ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن ستة بنوك أخرى تقدمت بطلبات للحصول على موافقة وتنتظر ردا، مشيرًا إلى أن أول ماكينات للصرف الآلي للسحوبات الدولية سيجري تركيبها في فنادق.

وقالت فيزا في بيان ”نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المعنية في السودان للسير قدما في استحداث حلول فيزا للمدفوعات في البلاد“.

ومن المتوقع أن تكون أنظمة فيزا مقصورة على المدفوعات بالعملة الأجنبية وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار وهو الحد الاقصى لكمية النقد الاجنبي التي يسمح للمسافرين بأخذها إلى خارج البلاد.