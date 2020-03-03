إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية إلى الإمارات

الخرطوم: ايمان كمال الدين

بدأت أمس عملية الإجلاء للطلاب السودانيين من مدينة أوهان بالصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلة خطوط الاتحاد، فيما قامت السلطات الطبية بمطار أوهان باجراء الفحوصات الطبية للازمة لكل الطلاب المغادرين وتم التأكد من عدم وجود أيّ اصابات بينهم.

وقال بيان صادر عن السفارة السودانية ببكين أمس تحصلت (السوداني) على نسخة منه أنهُ من المتوقع أن تصل الطائرة المقلة للطلاب بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول عملية إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان سكرتير أول السفارة السودانية بالصين نصر الدين عبد الله محمد في تصريح لـ(السوداني): إن عدد الطلاب السودانيين الذين تم اجلاءهم 143، فيما تخلف 6 طلاب بمحض اختيارهم.

وأشار نصر الدين إلى اكتمال الاستعدادت، وسيقضي الطلاب فترة 25 يومًا بمكان الحجر بمدينة أبو ظبي.