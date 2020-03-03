شاهد بالفيديو|| الصحفي “عمار آدم” في مواجهة حادة مع ” أديب” يقدح في حيادته وترؤسه للجنة الاعتصام قائلاً: ( وارد جداً أن يطرطش القضية)

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

وثق مقطع فيديو مواجهة ساخنة للصحفي السوداني “عمار محمد آدم” مع رئيس لجنة التحقيق في فض إعتصام القيادة العامة، الأستاذ المحامي “نبيل أديب” خلال استضافة الأخير في منتدى ” كباية شاي” بصحيفة التيار، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وقدح “عمار” في حيادية رئيس لجنة فض الإعتصام قائلاً: ان اديب على المستوى السياسي له تاريخ حزبي، وعلى المستوى العام هو منتمي إلى القوى المدنية وهي الآن مشاركة في قوى الحرية والتغيير، وكثيرون من منسوبي الحرية والتغيير كان لهم دور في التستر على الجريمة أو الموافقة على فض الإعتصام، بالتالي فإن السيد نبيل أديب لايعتبر شخصية محايدة لأنه “مُصنف”.

مضيفاً أن أديب شغل أيضاً رئيس لجنة الدفاع عن الفريق صلاح قوش ابان اعتقاله بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة في عهد النظام السابق، وهذا يقدح في مصداقية الأستاذ “نبيل”.

مردفاً: اعتقاده أن الأستاذ ” أديب” جابوه في اللجنة هذه وارد جداً ممكن يطرطش القضية دي”