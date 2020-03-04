“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء الرابع من مارس 2020م

السودانى

* سيارات تتبع ل(المركزي) تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب و الدولار

* إنتشار واسع لتجار العملة بوسط الخرطوم

* (المالية) تدافع عن صفقة “الفاخر”

* الحكومة : زيادات غير مسبوقة في الأجور

*الحداثة** :

* متاثرو سد مروي يغلقون طريق الخرطوم عطبرة

* قادة عسكريون سابقون ب العدل والمساواة يعلنون تكوين مجلس انتقالي

* معتمد الخرطوم يأمر بوقف الحملات ضد بائعات الشاي

* مجلس الوزراء يجيز تقرير هيكل الأجور للعام ٢٠٢٠

* لجان المقاومة بود مدني تنفذ وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم

الوطن :

* “150” ألف جنيه راتب الوزير بالحكومة

* عرمان يبدي زهده في المناصب ويعلن الاعتزال

* المهدي يقر بصعوبة الانتقال من “العسكرية للمدنية”

* حميدتي: تقدم في مفاوضات جوبا وبدء الترتيبات الأمنية خلال أيام

آخر لحظة :

* رسمياً .. زيادة الأجور وإشراك الشباب في المرحلة المقبلة

* الدقير: الحكومة لم توفق في حل الأزمة الاقتصادية

* الجنائية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

* السعودية توقف طلبات العمرة لـ(15) أبريل

* (30) ألف بائعة شاي بالخرطوم

أخبار اليوم :

* الإمارات تجلي 300 طالبا أغلبهم من السودانيين من ووهان.

* الدقير يوجه انتقادات لاداء الحكومة ويؤكد أهمية الشراكة مع الجيش في الفترة الانتقالية.

* مجلس الوزراء يجيز تقرير معالجة هياكل الاجور .

* الصحة : لا وجود لحالات إصابة بفيروس كورونا بمدينة أم درمان أو المستشفيات الخاصة بالخرطوم.

* بيان لوزارة الخارجية حول عملية إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية.

الجريدة :

* إبراهيم الشيخ يكشف ل الجريدة أسباب عودته للعمل السياسي

* لجان كسلا تكشف عن هوية المتغولين على اسمها في لقاء البوشي

* ارتفاع حالات الإصابة بمرض مجهول باسكان ابوسعد ٥٠ حالة

* الجبهة الثورية تتمسك بعدم تعيين الولاة المدنيين

الصيحة :

* الداخلية تنفي هروب نافع ب عربة نفايات

* اول امتحانات المرحلة المتوسطة العام القادم

* مجلس الوزراء : زيادات غير مسبوقة في الأجور

* البرهان :ملتزمون بحماية الثورة ومساعدة الجهاز التنفيذي

* التحقيق مع مدير مطار ولائي في تجاوزات مالية

* صحيفة أمريكية : إنهاء خدمة دبلوماسيين خطوة مهمة

اليوم التالي :

* المالية : لن نحجم عن الاعتراف بأي خطأ حال ثبوتة

* وزارة الصحة : لا وجود لحالات كورونا في السودان

* الحكومة تجيز زيادة الأجور في أبريل المقبل

* الخارجية :عمليات ترحيل الطلاب السودانيين من ووهان الصينية بدأت

* البرهان : المفاوضات بين الحكومة والحركات تهدف إلى تحقيق سلام حقيقي

التيار :

* الطاقة و التعدين تقر بتورط المخلوع في فساد الذهب

* المناصير يغلقون الطريق القومي احتجاجا على قطع كهرباء المشروع الزراعي

* والي كسلا المكلف : رغم المتاريس زيارة حمدوك ناجحة

* إثيوبيا تفجر مفاجأة جديدة بشأن سد النهضة

المجهر السياسي :

* مبارك الفاضل : الفترة الانتقالية فاشله ولابد من انتخابات مبكرة

* اسرة علي عثمان : قوات نظامية احتلت منزلنا ونعيش في ضيافة أقربائنا

* البرهان :دارفور وقع عليها ظلم وعلينا جبر الضرر

* الصحة تنفي تسجيل إصابات بكورنا في ام درمان

* الجنائية الدولية : مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم