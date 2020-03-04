“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء الرابع من مارس 2020م

السودانى
* سيارات تتبع ل(المركزي) تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب و الدولار
* إنتشار واسع لتجار العملة بوسط الخرطوم
* (المالية) تدافع عن صفقة “الفاخر”
* الحكومة : زيادات غير مسبوقة في الأجور
*الحداثة** :
* متاثرو سد مروي يغلقون طريق الخرطوم عطبرة
* قادة عسكريون سابقون ب العدل والمساواة يعلنون تكوين مجلس انتقالي
* معتمد الخرطوم يأمر بوقف الحملات ضد بائعات الشاي
* مجلس الوزراء يجيز تقرير هيكل الأجور للعام ٢٠٢٠
* لجان المقاومة بود مدني تنفذ وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم
الوطن :
* “150” ألف جنيه راتب الوزير بالحكومة
* عرمان يبدي زهده في المناصب ويعلن الاعتزال
* المهدي يقر بصعوبة الانتقال من “العسكرية للمدنية”
* حميدتي: تقدم في مفاوضات جوبا وبدء الترتيبات الأمنية خلال أيام
آخر لحظة :
* رسمياً .. زيادة الأجور وإشراك الشباب في المرحلة المقبلة
* الدقير: الحكومة لم توفق في حل الأزمة الاقتصادية
* الجنائية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم
* السعودية توقف طلبات العمرة لـ(15) أبريل
* (30) ألف بائعة شاي بالخرطوم
أخبار اليوم :
* الإمارات تجلي 300 طالبا أغلبهم من السودانيين من ووهان.
* الدقير يوجه انتقادات لاداء الحكومة ويؤكد أهمية الشراكة مع الجيش في الفترة الانتقالية.
* مجلس الوزراء يجيز تقرير معالجة هياكل الاجور .
* الصحة : لا وجود لحالات إصابة بفيروس كورونا بمدينة أم درمان أو المستشفيات الخاصة بالخرطوم.
* بيان لوزارة الخارجية حول عملية إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية.
الجريدة :
* إبراهيم الشيخ يكشف ل الجريدة أسباب عودته للعمل السياسي
* لجان كسلا تكشف عن هوية المتغولين على اسمها في لقاء البوشي
* ارتفاع حالات الإصابة بمرض مجهول باسكان ابوسعد ٥٠ حالة
* الجبهة الثورية تتمسك بعدم تعيين الولاة المدنيين
الصيحة :
* الداخلية تنفي هروب نافع ب عربة نفايات
* اول امتحانات المرحلة المتوسطة العام القادم
* مجلس الوزراء : زيادات غير مسبوقة في الأجور
* البرهان :ملتزمون بحماية الثورة ومساعدة الجهاز التنفيذي
* التحقيق مع مدير مطار ولائي في تجاوزات مالية
* صحيفة أمريكية : إنهاء خدمة دبلوماسيين خطوة مهمة
اليوم التالي :
* المالية : لن نحجم عن الاعتراف بأي خطأ حال ثبوتة
* وزارة الصحة : لا وجود لحالات كورونا في السودان
* الحكومة تجيز زيادة الأجور في أبريل المقبل
* الخارجية :عمليات ترحيل الطلاب السودانيين من ووهان الصينية بدأت
* البرهان : المفاوضات بين الحكومة والحركات تهدف إلى تحقيق سلام حقيقي
التيار :
* الطاقة و التعدين تقر بتورط المخلوع في فساد الذهب
* المناصير يغلقون الطريق القومي احتجاجا على قطع كهرباء المشروع الزراعي
* والي كسلا المكلف : رغم المتاريس زيارة حمدوك ناجحة
* إثيوبيا تفجر مفاجأة جديدة بشأن سد النهضة
المجهر السياسي :
* مبارك الفاضل : الفترة الانتقالية فاشله ولابد من انتخابات مبكرة
* اسرة علي عثمان : قوات نظامية احتلت منزلنا ونعيش في ضيافة أقربائنا
* البرهان :دارفور وقع عليها ظلم وعلينا جبر الضرر
* الصحة تنفي تسجيل إصابات بكورنا في ام درمان
* الجنائية الدولية : مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم