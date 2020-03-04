تحليل سياسي: محمد لطيف

خطاب حمدوك يشعل أروقة الأمم المتحدة بالأفكار.. العبارة السابقة تمثل أفضل وصف لحالة الأمم المتحدة منذ تسلمها رسمياً خطاب رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك يناير الماضي.. ذلك الخطاب الذي صيغ بلغة إنجليزية رفيعة، وحمل شرحاً مفصلاً لاحتياجات السودان، لا لعبور المرحلة الانتقالية فحسب، بل لتأسيس حياة كريمة للأجيال القادمة.. فقد طالب حمدوك في خطابه ذاك بتحويل الدعم قصير الأجل للاحتياجات العاجلة إلى دعم طويل الأجل لمشروعات التنمية.. حتى قال الخبراء إن رئيس الوزراء قد سكب عصارة فكره وخبرته الأممية في ذلك الخطاب.. وحتى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت أروقة الأمم المتحدة تشهد مناقشات واسعة لتطوير أفكار للرد على الخطاب الذي كان قد طلب فيه، تشكيل بعثة سياسية تعين السودان على تنفيذ مطلوبات المرحلة الانتقالية، وكان قد بات مرجحاً أن الرد على الخطاب سيكون قريباً.. بل أن من أبرز الأفكار التي كانت تتبلور، تكليف فرق شرطية سودانية مدربة ومؤهلة ومدعومة لحفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور عقب خروج قوات اليوناميد من هناك، بل وقد جرى تسمية دولة أوروبية وثيقة الصلة بالسودان للعب ذلك الدور..!

حتى حين وصلت النسخة الثانية من الخطاب، وهي نسخة عربية لم تتجاوز بضع فقرات، بدت أنها موجهة إلى منظمة طوعية لا إلى الأمم المتحدة لشدة تواضع ما فيها من طلبات.. كبار موظفي الأمم المتحدة من أمثال مساعد الأمين العام لشرق إفريقيا ومستشار الأمين العام للسودان كان تعليقهم حين تلقوا ترجمة سريعة من الخطاب ذي النص العربي.. كان تعليقهم: almost the same letter.. ولكن اتضح سريعاً أن بوناً شاسعاً يفصل بين الخطابين، من حيث المعنى والمبنى.. فتوقفت المناقشات وساد الارتباك.. فقد تراجع حمدوك عن كل ما طلبه بالنص الإنجليزي في النص العربي، وحل محل جهود تطوير الأفكار التي كانت تشهدها أروقة الأمم المتحدة.. البحث عن إجابة على سؤال فرضه الفرق بين الخطابين وهو ببساطة، ماذا يريد السودان بالضبط..؟!

هل تذكرون استعراضنا بالأمس لقصة اتفاقية السلام السودانية، التي ووجهت بحملة شعواء، انتهت بتفريغها من فحواها، ثم إبطال مفعولها بالكامل، ليحل محلها انقلاب 30 يونيو 1989.. يكاد التاريخ أن يعيد نفسه الآن، فالحملة ضد خطاب حمدوك قد أتت أكلها؛ بالنسبة لمطلقيها طبعاً.. وها هي تحقق أهدافها بإجبار حمدوك على التراجع عن خطابه الأول؛ عالى المحتوى رفيع المستوى؛ الذي رفع سقف آمال وتطلعات السودانيين إلى تغيير حقيقي.؛ تقوده حكومتهم؛ بدعم دولي.. كان المأمول أن يكون غير مسبوق، إلى محض مسخ مشوه.. لن يسمن السودان ولن يغنيه من جوع..

ونعترف الآن أننا قد أخطأنا حين اتهمنا صحيفة (باج نيوز) الإلكترونية بالتزيد، حين وصفت موقف رئيس الوزراء بالتراجع.. فالواقع أن السيد عبدالله حمدوك، قد حطم أفضل إنجازاته، وللأسف.. بيده..!

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