الرواية الأولى…مجدي عبدالعزيز

في خضم السعار السياسي وسباق المكاسب الحزبية والشخصية ومعارك القانون واللا قانون والمزايدة بالشعارات البراقة التي تكتنف الساحة السودانية حالياً يبدو أن القضية المركزية والهدف الأهم بالانحياز للفقراء والمستضعفين لا يجد الاهتمام الكافي والجهد المستحق لمعالجة عناصرها الكثيفة والمعقدة ،، وحتى لو كثرت التصريحات والتباهي بالخطط التي تطلقها الوزارة المعنية أو الجهات الرسمية ذات الصلة فإن النتائج الملموسة على أرض واقع الفقراء والمعدمين هي التي تدل على الاهتمام أولاً ثم على حسن التدبير وجودة الأداء .

صحيح أن إطلاق زخات النقد والملامة بهذه الكثافة ربما يصيب البعض ظلماً من الناشطين في حقل الرعاية الاجتماعية لذا أجدني ملزماً باستخدام درع الوقاية العادل لحماية وتحية بعض الجماعات والمنظمات وكثير من أهل الخير في هذه البلاد والإشادة بمجهوداتهم النبيلة في دعم الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات وفاقدي السند الأسري ، ولعمري هذه شيمة مجتمعنا السوداني بين الأمم اتصف بها كونه مجتمعًا متآزراً ومتكافلاً قبل أن تشرع الدولة في مختلف مراحلها بتنظيم هذا القطاع وتمويل مشاريعه ، فالدولة بحكم المسؤولية الكلية هي صاحبة الواجب الأكبر في دعم المستضعفين وتمويل مشاريعهم ، ذلك الواجب الذي نستشعر الآن غيابه بوضوح .

مكتسبات المستضعفين والفقراء التي نالوها عبر برامج الدولة بعدة أوجه شرعية هي حق مقدس لا يجوز النكوص عنها تحت أي لافتة من لافتات الدعاوى ، وأي اعوجاج سياسة أو انحراف ممارسة محله القانون ولا غيره ، والوصايات الفوقية والتدخلات غير الحميدة في حقوق الفقراء خارج الخطة المجازة والنظام المقر يجب أن تلجم .

من أكبر الإنجازات التي تحققت بجهد مشترك بين ديوان الزكاة والرعاية الاجتماعية هو مشروع الحصر الشامل والمستمر للأسر الفقيرة والمتعففة والذي بلغ تعداده حتى العام ٢٠١٨م حوالي ٢مليون أسرة على مستوى السودان ببطاقات توثيقية ، وبلغ حجم الدعم المقدم لهذه الأسر ومشاريعها بولاية الخرطوم وحدها مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه (أربعمائة مليار بالقديم ) صارت مؤخراً تسلم من ديوان الزكاة إلى الوزارة ثم إلى مستحقيها، هذا الدعم المستحق توقف الآن مما يستدعي التساؤل وتقديم الاستيضاح لدى المسؤولين لعلنا نجد الإجابات الشافية .

تكاثرت الأقاويل والتصريحات مؤخراً وعلى لسان وزير الأوقاف شخصياً في اللقاءات الداخلية لوزارته حول أيلولة ديوان الزكاة إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولا ندري هل هو بمفهوم أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة كشعيرة (إخراج فحسب) ؟؟ في تجاوز لمفهوم الشعيرة والوظيفة المجتمعية (مصارف) لدعم مستحقيها الشرعيين في إطار البرنامج الاجتماعي الشامل الذي هو في الأصل من اختصاص وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية ؟ .. عموماً نأمل أن لا يكون أمر الديوان موضع نزاع بين الوزارتين حتى لا تتعرض التجربة الثرة ولا تضار المهمة التي صارت أساسية بالدرجة الأولى الآن في دعم المستضعفين والفقراء .. كذلك نرقب ما أصاب العديد من لجان الزكاة القاعدية من حالات التجاذب بين عدة لافتات متصارعة وهذه أيضًا ظاهرة مضرة بالوظيفة المقدسة للجان القاعدية المتمثلة في حصر المستحقين وتوزيع الاستحقاق عليهم، والتي يجب أن يتولاها من تعطرت سيرتهم بالصدق والأمانة وشُهد لهم بالتفاني في خدمة الناس .. ونذكر في هذا الموضع بحديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وبلادنا في حاجة إلى الانتصار على تحدياتها وإلى جلب الرزق الحلال (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) .. وإلى الملتقى .

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