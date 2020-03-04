الطريق الثالث – بكري المدني

- ليس هناك مبرر واحد لاستمرار حكومة الدكتور حمدوك ليوم واحد سواء الخوف من عودة (الكيزان)عسكر أو مدنيين حقيقة أو هواجساً عند بعض الناس من العودة المزعومة !
- لقد فشلت حكومة حمدوك بأسرع مما يتخيل أكبر متشائم في البلاد ولم تنجح في وقف تدهور معاش الناس أو تحقيق العدالة لا في الملفات القديمة أو الجديدة.
- تستمر حكومة حمدوك والبلد تنحدر بشكل متسارع لأن البديل المفترض في أذهان بعض الناس أو هواجسهم هم (الكيزان)!
- على قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين حقيقة شكر (الكيزان)لأنهم العقبة الوحيدة حتى الآن أمام الإطاحة بحكومة حمدوك!
- سوف تستمر حكومة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين مع استمرار الأزمات ما دام البعض يتوهم عودة (الكيزان)وهم يوهمون الناس بها !
*انتهت مرحلة الحديث عن (الدولة العميقة) وجاءت مرحلة التخويف بالقول (نحن أو الكيزان)؟!اصبروا على (قحت)لا بل اقبلوا على دعمها فإن البديل هم الكيزان عسكر أم مدنيين !!
- تتلاشى مرحلة(شكراً حمدوك)رويداً – رويداً وتتشكل مرحلة (احموا حكومة حمدوك) احموا (المدنية) احموا (الحرية وطريقة الديمقراطية) خيار الشعب !
- ثلاثون عاماً و (الإنقاذ) تخوف الناس بالسؤال عن البديل المجهول والمجهول مخيف واليوم تخوفهم (قحت) من (الكيزان) وكأنهم البديل الوحيد المعلوم!
- السؤال -هل حقيقة ليس هناك بديل بين الأربعين مليون سوداني وسودانية من خارج نطاق قحت و(الكيزان) مدنيين أو عسكر؟ بل هل ليس هناك بديل من غير المنتمين في هذا البلد الأمين ؟!
- أجزم بأن الإجابة (لا) وذلك بدليل واحد ناصع وهو أن الملايين الذين خرجوا على (الكيزان) كانوا من المستقلين وأن (الكيزان)مع كثرتهم وقوتهم المفترضة لم يستطيعوا الصمود في وجوههم!
- يجب تخليص البلد سريعاً من قبضة قوى الحرية والتغيير ومن فك تجمع المهنيين تماماً مثلما تم تحريرها من (الكيزان) وإلا فإن المجهول الذي ينتظر هذه البلاد هذه المرة حقاً مخيف!
- لقد بدأ التذمر في الولايات وفي الخرطوم رغم محاولات تعمية الحقائق وإطلاق الأكاذيب ومحاولات صرف الأنظار عن الأوضاع.
- وضع بالغ السوء في الأسواق وتردٍ في الخدمات وفقدان لهيبة الدولة وقوة القانون وسلطة ضعيفة تستمد حياتها من موت سابقتها !
- الثورة ولا غيرها هي ما تضع هذه البلاد على جادة الطريق – ثورة أخرى وأخيرة تتشكل بعدها حكومة انتقال من كفاءات وطنية حقيقية ومعلومة ويقتصر دور القيادة العسكرية فيها فقط على حفظ الأمن والاستقرار.
- أمام كل مجال في السودان عشرات إن لم يكن المئات والآلاف من المختصين القادرين على إدارة الفترة الانتقالية والخروج إلى بر الأمان.
- كفى وشكراً.
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