تأكّيدًا لانفراد(السوداني):التاج إبراهيم يتوقف عن العمل في جهاز الكرة بالمريخ

الخرطوم: السوداني تأكّيدًا لانفراد (السوداني)، بشأن الصراعات الدائرة في جهاز الكرة بنادي المريخ، فقد توقف الكابتن التاج إبراهيم عن العمل بصورة مفاجئة مطّلع الأسبوع الجاري دون سابق إنذار. وأشارت مصادر مؤكّدة لـ(السوداني) إلى أنّ التاج إبراهيم أبدى لمقربين منه تداخل الاختصاصات في عمله بجهاز الكرة وهو ما دعاه إلى

التوقف إلى حين إصدار قرارٍ معيّن بشأن المهام الخاصة بالعمل في دائرة الكرة.

وبحسب ما علمت(السوداني) من مصادر موثوقة بمجلس المريخ، فإنّه الأخير لم يتطرّق إلى الأزمة التي بدأت في الاستفحال بعد مغادرة أيمن عدار منصبه في الفترة الماضية.

وأشارت مصادر مقرّبة من دائرة الكرة إلى أنّ أنس نصر الدين يقوم بالمهام في الوقت الراهن بعد انسحاب عددٍ من الأعضاء وذهاب الضو قدم الخير ضمن الجهاز الفني للفريق.