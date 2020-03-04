حي العرب يدعم شكواه ضد الهلال بإفادة من إدارة السجل المدني

الخرطوم: السوداني

دعم نادي حي العرب بورتسودان الشكوى التي قدمها إلى لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم والتي طعن من خلالها في مشاركة لاعب الهلال دفع الله منصور أحمد يوسف خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مؤخراً.

وبالرغم من تقديم مسئولي السوكرتا للمساعدات المطلوبة خلال الوقت المحدد، وإرفاقهم لشهادة تسنين اللاعب التي تؤكد تجاوزه السن القانونية التي تسمح له بالتواجد في خانات الشباب.

ووفقاً المستندات التي دفع بها حي العرب وآخرها شهادة الإفادة التي حصلت(السوداني) على نسخة منها والصادرة من إدارة السجل المدني

فإن لاعب الهلال دفع الله ولد في الأول من يناير ١٩٩٨ وهو ذات التاريخ الموجود في شهادة التسنين مما يؤكد بأن اللاعب تجاوز السن القانونية التي تسمح له باللعب في خانات الشباب والتي تبدأ من العام ٢٠٠١.

وبحسب مصدر قانوني ضليع في حديث لـ(السوداني) فإن شكوي نادي حي العرب اكتملت تماماً لافتا إلى أن الإفادة التي تم ارفاقها مع المستندات تؤكد صحة الشكوى بيانا بالعمل.