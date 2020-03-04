مدرب الفاشر يكشف عن صعوبات تواجههم لتجميع اللاعبين

الخرطوم: السوداني

أعلن مدرب نادي المريخ الفاشر محسن سيد، اتجاههم لطلب تأجيل مباراتهم القادمة في الدوري الممتاز والتي تم تحديد موعدها بالعاشر من مارس الحالي، وذلك للظروف التي يمر بها الفريق بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له الفريق في حريق فندق “لاندو اوركيد”.

وقال محسن سيّد في تصريحاتٍ صحفية أمس، إن الفريق غير قادر على استيعاب ما حدث حتى الآن بعد الحادث الذي وقع، ويمر بظروف سيئة وبالغة التعقيد، وأضاف بأن اللاعبين في حالة نفسية سيئة للغاية.

وأشار سيد إلى أن اللاعب مجدي عبد اللطيف خضع لعملية في الظهر، وأن الأطباء طمأنوهم على حالته، لكنه سيحتاج عدة أشهر للتعافي،

وأوضح أن اللاعب فضل التوم أجرى عملية كذلك ويحتاج وقتا للعودة. وأضاف بأن منتصر عثمان بخير، لكنه موضوع تحت الرقابة.

وأكد سيد وجود تحسن في حالة اللاعبين، لكنهم يحتاجون إلى ثلاثة أشهر على الأقل للتعافي من الاصابات، وعندها ستكون الدورة الثانية قد

انتهت.

ونبه سيد إلى أن بقية لاعبي الفريق يعانون حالة نفسية سيئة للغاية، وبالرغم من ذلك برمج اتحاد كرة القدم مباراة يوم 10 مارس الحالي.

وقال إنهم ليسوا قادرين على التجمع حتى اللحظة، وأضاف بأنه حتى لو تجمع الفريق فسيتم التركيز على العلاج النفسي أكثر لأنه من الصعب التدرب وخوض مباراة خلال فترة قصيرة. ولذلك سيطلبون تأجيل المباراة تقديرا لظروفهم، وعبر عن امله في أن يستجيب اتحاد الكرة لطلبهم.

والسبت، فقد نادي المريخ الفاشر لاعبه المصري المحترف محمد العيسوي الذي توفي إثر قفزه من الطابق الرابع بفندق “لاندو اوركيد” بالخرطوم عقب نشوب حريق بالفندق، كما وأصيب عدد من لاعبي الفريق مازالوا يتلقون العلاج.