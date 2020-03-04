لجنة الاستئنافات بالاتحاد تسلّم شداد تقريرها بشأن قرار(كاس)

الخرطوم: السوداني

سلّمت لجنة الاستئنافات برئاسة عبد العزيز سيد أحمد أمس مكتب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم تقريراً حول رأيها فيما يخص قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن استئناف نادي المريخ (ام درمان) ضد قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص مشاركة لاعب المريخ (الفاشر) هشام جنية أمام نادي المريخ (أمدرمان). وأشارت اللجنة إلى خلو القرار من الحيثيات التي استندت عليها المحكمة في اتخاذ قرارها مما يجعل الأمر محلا للاستنتاجات فقط ومحاولة

القراءة ما بين السطور بدلا عن الاعتماد على التحليل القانوني والمواد التي تجعل امر النقاش والجدال مصوبا نحو اساس القضية وهذا يخالف منهج القرارات القضائية والفصل في مسائل الدعوى.

وأوضحت أنّ قرار محكمة التحكيم الرياضية يعد سابقة خطيرة وأرست بذلك مبدأ بتجاوز النصوص الشكلية الوجوبية ولا تتفق مع طبيعة

النشاط الرياضي.

وأشارت إلى تأخر الفصل في القرار من قبل المحكمة يجعله معيبا من الناحية الاجرائية والتي عادة ما تحدد فترة زمنية قصوى للفصل في الدعوى من تاريخ وضع الملف امام المحكمة وفي كثير من الأحيان لا تتعدى الثلاثة اشهر.

وقالت اللجنة بحسب ما علمت(السوداني) إنّ رفض انضمام نادي الهلال رغم من انه صاحب مصلحة وربطه بموافقة الأطراف فيه مخالفة لإجراءات تحقيق العدالة.

وأوضحت أنّ تحديد تكاليف التحكيم وإبلاغ الأطراف يعدّ إجراء خاطئا لا سيما وأنّ التكاليف يجب توضيحها بالقرار او متزامنا مع القرار منعا للفساد.