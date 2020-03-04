شاهد|| ماذا حدث للصحفي “حسن خليفة” بعد أن خسر رهانه مع د . “مزمل أبو القاسم”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

نشر رئيس تحرير اليوم التالي وقطب نادي المريخ السوداني “د. مزمل أبو القاسم”، تغريدة طريفة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، بحسب ما رصدت ” السوداني الإلكترونية”.

قال فيها ” أبو القاسم”: أشكر الزميل الحبيب حسن عمر خليفة على وفائه بوعده، ليراهنني بأنه سيحلق (صلعة) إذا كسب المريخ قضيته في محكمة كاس

نعيماً يا أبو علي (مبروك الحلاقة الناعمة)

على (الهلال)

اقصد على (الزيرو)😂

مزمل الوالقاسم

ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعا وتعليقات طريفة من قبل أصدقائه، ويعد ” خليفة” من أشهر كتاب الموج الأزرق، وله زاوية بعنوان ( وقس على ذلك).