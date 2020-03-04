عاجل|| استقالة رئيس تحرير ” الإنتباهة” على خلفية مقال ” العمدة”

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By alsudani 433 0

استقالة رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الأستاذ “النور أحمد النور” مساء اليوم (الأربعاء) من رئاسة صحيفة “الانتباهة”، تحملاً للمسؤولية الأخلاقية من جراء خطأ بعمود الحاج العمدة بالصحيفة نُشر الجمعة الماضية.

alsudani
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