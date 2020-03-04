عاجل|| استقالة رئيس تحرير ” الإنتباهة” على خلفية مقال ” العمدة”

استقالة رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الأستاذ “النور أحمد النور” مساء اليوم (الأربعاء) من رئاسة صحيفة “الانتباهة”، تحملاً للمسؤولية الأخلاقية من جراء خطأ بعمود الحاج العمدة بالصحيفة نُشر الجمعة الماضية.
استقالة رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الأستاذ “النور أحمد النور” مساء اليوم (الأربعاء) من رئاسة صحيفة “الانتباهة”، تحملاً للمسؤولية الأخلاقية من جراء خطأ بعمود الحاج العمدة بالصحيفة نُشر الجمعة الماضية.
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تجمع المصرفيين السودانيين: تصريح بنك السودان “بشأن رفع العقوبات” لصرف النظر عن قصوره في إيجاد مخرج للأزمة الحالية
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