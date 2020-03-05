مبارك الفاضل يشكر ابن زايد على إجلاء الطلاب السودانيين بووهان

أكد حزب الأمة -جناح مبارك الفاضل- دور دولة الامارات في الوقوف مع السودان في احلك الظروف و اقساها.

و شكر مبارك في بيان صحفي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد على مبادرته باجلاء الطالب السودانيين العالقين بمدينة ووهان الصينية جراء تفشي فايروس كورونا واستضافتهم طيلة فترة الحجر الصحي.

مؤكدا ان ذلك ديدن الامارات منذ عهد المؤسس الأول المغفور له سماحة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان…ضاربة بذلك اعلى المثل والقيم في الاخوة الصادقة

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