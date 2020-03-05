زيارة مرتقبة لحمدوك إلى إيطاليا

الخرطوم: السوداني

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي ايمانويلا ديل راي “الاربعاء” إنها قدمت دعوة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك من نظيره رئيس الوزراء الإيطالي لزيارة إيطاليا، مشيرة إلى أن حمدوك قبل الدعوة وسيزور إيطاليا قريباً.

وأكد حمدوك حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع إيطاليا في المجالات المختلفة.

والتقي حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء نائبة وزير الخارجية الإيطالي ايمانويلا ديل رأي وذلك بحضور وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالى في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن إيطاليا صديقة مقربة جداً للسودان، وأشارت إلى أن اللقاء تناول موضوع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة في هذا الجانب عزم إيطاليا بذل المزيد من الجهود لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليقبل السودان على فترة جديدة تشهد تنمية وسلام.

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