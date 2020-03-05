الجيش يقرر إعادة ضباط حركة 28 رمضان للخدمة

الخرطوم: مشاعر أحمد

أصدرت القوات المسلحة قراراً قضى بإعادة ضباط وضباط صف حركة 24 إبريل 1990م للخدمة “حركة 28 رمضان” وترقيتهم ومن ثم احالتهم للمعاش واعتبارهم شهداء ليعاملوا معاملتهم.

و قال الناطق باسم القوات الملسحة العميد ركن عامر محمد الحسن لـ(السوداني)، أن الضباط سيتم ادخالهم ضمن منظومة معاشات قوات الشعب المسلحة حسب رتبهم الجديدة واعتبار خدمتهم 15عام وان يكون التعديل للمعاشات وفقا لآخر تعديل طرأ على المعاشات.

وأشار عامر إلى أن امر فروقات الرواتب للفترة السابقة منذ الاستشهاد تعتبر مسألة فنية تقدرها الشؤون المالية حسب منطوق القرارات، مؤكداً أن قيمتها ستكون مماثلة للمعاشات التى يتقاضاها الشهداء حالياً فى مثل رتبة كل منهم لان رتب

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