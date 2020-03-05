مع إبقاء الحرس القديم… بداية الاجتماعات التنويرية لـ(أغاني وأغاني)

الخرطوم :محاسن احمد عبدالله

بدأت الاجتماعات التنويرية الاولى لبرنامج (أغاني وأغاني) لهذا الموسم و التي ستستمر حتى وصول مقدم البرنامج السر قدور من القاهرة للاتفاق على الاختيارات النهائية للاصوات ثم الانخراط في بروفات مكثفة.

فيما أكدت مصادرنا على إبقاء الوجوه الاساسية من الفنانين لهذا الموسم من بينهم عاصم البنا و جمال فرفور و انصاف فتحي و هدى عربي و مهاب عثمان، بجانب إضافة أصوات جديدة برزت في الساحة الفنية لم يتم الافصاح عنها، وتقوم فكرة البرنامج لهذا الموسم على أداء أغنيات كبار الفنانين و هو الامر الذي يتطلب كثيراً من التميز و الاحترافية في الاداء ،كما سيتم تخصيص حلقات خاصة عن الفنانين الذين رحلوا مؤخرا منهم الفنان صلاح بن البادية و عبدالعزيز المبارك.

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