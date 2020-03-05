الرواية الأولى … مجدي عبدالعزيز

تدمير السد سيناريو أم خيال ؟

• في نوفمبر من العام ٢٠١٧م أطلق موقع يوتيوب فيلماً حمل اسم (سيناريو تخيلي عن تدمير سد النهضة الإثيوبي) جاء في ديباجة الفيلم أن هذا الفيلم من إعداد هواة ومعجبين بالجيش المصري ولا علاقة له بجهات رسمية، وإن مادته مأخوذة من أفلام دعائية ورسمية من اليوتيوب – لكن الملاحظ أن هذا الفيلم ركب بطريقة فنية احترافية واحتوى على جمل إيحائية مكتوبة تُصور عملية هجومية جوية ضخمة تكتمل فيها كافة عناصر العمل الفني العسكري، الأمر الذي جعل كثيراً من المعلقين أن يشيروا بأن هذا المجهود يقع في إطار ما يعرف بالحرب النفسية .

• وحمل سيناريو الفيلم مشاهديه إلى المستقبل القريب بإدارة عجلة الزمان ثلاث سنوات ليحل بهم في هذا العام ٢٠٢٠م وافترض اكتمال تشييد سد النهضة والانتهاء من ملء بحيرته ولكن في ظل فشل ذريع لكل طرق الحل السلمي للأزمة.

• نجح الفيلم في خلق حالة الإدهاش التي يسعى كبار المخرجين السينمائيين لانتزاعها من المشاهدين، وهو أيضاً ما يميز طبيعة أفلام الحرب التي تحلق بالمشاهد في أجواء التكتيكات وأنواع الأسلحة الذكية وفنون الحرب الحديثة ، فصورت مشاهد الفيلم لحظات الاستعداد بعد إصدار الأمر، وإقلاع موجات الهجوم الجوي المتتالية، وعلى طريقة المثل السوداني (ضرا عيشه) استعرض الفيلم أنواع طائرات سلاح الجو المصري من آخر الطرازات الحديثة التي تشارك في الهجوم مثل طائرات الرافال من الجيل الرابع الفرنسية الصنع التي دخلت في خدمة الجيش المصري مؤخراً والطائرات الأمريكية من طراز F16 بعيدة المدى، والصواريخ الذكية المجنحة جو/أرض التي مهمتها ضرب جسم السد ـ حسب ما تخيله معدو الفيلم ـ ولم ينس هؤلاء المعدون أن يضيفوا بعداً واقعياً لمادته بعرض إمكانات الطرف الآخر وهو الجيش الإثيوبي ـ على قاعدة توازن القوة – الذي استخدم في هذا الخيال طائرات السوخوي الروسية في الدفاع عن السد إضافة إلى الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ، وطبيعي كما أراد منتجو الفيلم أن تميل كفة القوة لصالح الهجوم المصري فتُسقط الطائرات الأمريكية الطائرات الروسية في الاشتباك الجوي، وتعمي الرادارات بتفوق التقانة المهاجمة، ويُحيّد الدفاع الجوي بالاستهداف الذكي، وتنجح المهمة الخيالية بتدمير سد النهضة إلى الأبد ـ حسب جملة مشهد التدمير ـ ويبقى جريان النيل طبيعيًا مدى الحياة ـ وفق آخر جُمل المَشاهد التي سُطِّرت لتلامس مشاعر المواطن المصري .

• عقب إنسحاب إثيوبيا المفاجئ الأسبوع الماضي من الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة التي جرت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، اعتبرت مصر هذا الانسحاب طعنة مسمومة لعملية المفاوضات التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة وخطوة ابتزازية لإجبارها على القبول بالشروط الإثيوبية كاملة دون نقصان، والتصريحات الساخنة والحادة أول أمس لوزير الخارجية الإثيوبي جودو جياتشو التي شكك فيها في الدور الأمريكي والتي قال فيها : إن الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي نبني به السد مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه، مؤكداً ومتحدياً أن التعبئة لخزان السد ستبدأ بعد أربعة أشهر من الآن ـ جعلت هذه التصريحات العديد من المحللين ومتناولي ملف سد النهضة من فتح الباب على مصراعيه لكافة الاحتمالات والسيناريوهات ،، الأمر الذي يجعلني أن أعيد إطلاق السؤال الكبير الذي تفضل به الكاتب الصحفي د.خالد التجاني بزاويته المقروءة أمس الأول على هذه الصحيفة ، هل درس السودان خياراته جيداً في ظل هذا الوضع البالغ التعقيد باحتمالاته وتبعاته كافة، أم نفاجأ بما ليس في الحسبان ؟ وإلى الملتقى ..