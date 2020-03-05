الطريق الثالث – بكري المدني

جوبا -حوار المتحاربين
- تأخر اتفاق جوبا للسلام وهذا شيء محبط خاصة وأن النظام الذي كانت تقاتله الحركات المسلحة قد سقط وكان المأمول أن تنضم تلك الحركات لقوى الثورة مباشرة وبلا قيد ولا شرط للمشاركة في الفترة الانتقالية ولكن هذا ما لم يتم وحدث ما حدث!
- على الرغم من تأخر التوقيع على اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة إلا أن هناك مؤشرات مختلفة هذه المرة عن أي مفاوضات سابقة بين الحركات المسلحة ومفاوضيها من الحكومة السابقة.
- في السابق كانت الوفود الحكومية تتشكل غالباً برئاسة قيادات مثل الدكتور مجذوب الخليفة والدكتور غازي صلاح الدين والدكتور أمين حسن عمر وحتى الأستاذ علي عثمان محمد طه وكل أولئك كانوا إضافة إلى من يلونهم مباشرة ينحدرون بأصولهم من الشمال السوداني مقابل مفاوضين من الحركات المسلحة أمثال عبدالواحد نور وخليل إبراهيم ومناوي والحلو وعقار وموسى محمد أحمد وحتى الدكتور جون قرنق ومن يلونهم وهم في غالبهم من كل السودان عدا الشمال!
- تلك الصورة الفاضحة للمتفاوضين وقتها كانت تعكس حال الوطن المنقسم على نفسه ما بين عنصر يسيطر على حكومة المركز وما بين حركات تحارب باسم الهامش وهو الواقع الذي اختلف اليوم من حيث الشكل والمضمون أيضاً وتحديداً فيما يلي تركيبة الحكم في المركز والتي انعكست على وفد التفاوض الحكومي الذي يشرف عليه بشكل كامل اليوم الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهو نائب رئيس مجلس السيادة وإلى جانبه من المجلس ينشط الفريق أول شمس الدين كباشي والسيد محمد حسن التعايشي وآخرون ولقد سقط بهذا التكوين التمايز السالب القديم في تكوين وفد المركز المعبر عما كان عليه حال البلد!
- مؤشر آخر مهم أراه في مفاوضات جوبا اليوم وهو أيلولة الملف في جانبه الحكومي بشكل أساس للفريق أول حميدتي والذي انتقل إلى طاولة المفاوضات من ميدان القتال ليكون الحوار هذه المرة بينه من جهة وبين قادة الحركات المسلحة حوار متحاربين عرفوا آثار الحرب على الناس والحياة وسيكونون بالتالي أكثر حرصاً على الوصول إلى اتفاق وسلام أكثر من غيرهم من السياسيين.
- مؤشر أخير وهو مسألة المسارات والتى يرى فيها البعض كثير خطل وهو محق في ذلك ولكني أعتقد أنها كفكرة جيدة ولكنها تحتاج للكثير من العمل فالتفاوض في الماضي كان يتم بين حركات طرفية وحكومة مركزية يفترض فيها تمثيل السودان كله وكان الاتفاق دائماً ينتهي إلى محاصصات لا تنال فيها الأقاليم شيئاً على الأرض وذلك لغياب أهل المصلحة الحقيقيين عن تلك المفاوضات إضافة إلى حصر القضايا في بعض الأقاليم وتغييب أقاليم أخرى مثل الوسط والشمال وهي الأقاليم التي وجدت لها مسارات في المفاوضات الجارية وأن كانت تحتاج -في تقديري -الكثير من التعديل خاصة فيما يلي مسائل التمثيل والتعويض وهي بعض من قضايا ناقشتها مؤخرا جمعية محبي السلام بالخرطوم في ورشة بعنوان مسارات السلام -الواقع والمستقبل وفي الواقع كلنا نحب السلام لأجل مستقبل بلادنا.