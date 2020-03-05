مواجهة ملتهبة بين المريخ الخرطوم والأهلي مروي

الخرطوم: السوداني

سيكون ملعب استاد الخرطوم في السادسة والنصف من مساء اليوم”الخميس” مسرحًا لمواجهة ساخنة تجمع بين المريخ الخرطوم ونظيره الأهلي مروي ضمن المرحلة الـ”23″ من الدوري الممتاز.

ويستهدف المريخ الخرطوم عندما يستقبل ضيفه الأهلي مروي مواصلة رحلة الانتصارات والتقدّم واستعادة صدارة الدوري الممتاز التي يتواجد فيها حاليًا الهلال بـ”45″ نقطة بعد فوزه مؤخرًا على حي العرب بورتسودان.

والمريخ يخوض لقاء اليوم وهو يتواجد في المركز الثاني بروليت الدوري الممتاز برصيدٍ من النقاط يصل إلى”44″ نقطة.

ويعلم المدرب التونسي، أمين المسلمي، أنّ مهمته لتحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث لن يكون بأمرٍ يسير لطالما أنّ غاية الخصم ستكون هي ذاتها عندما يتقابلان اليوم.

وسيلعب المريخ لقاء اليوم بمعنوياتٍ عالية بعد العودة من مدينة بورتسودان بالعلامة الكاملة، ما ساهم في تحقيق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري.

وسيفقد المريخ في لقاء اليوم عددًا من لاعبيه بقيادة حمزة داؤود، والريح حامد، لكنّه في المقابل يملك خياراتٍ عديدة في المباراة.

ومن المنتظر أنّ يشارك في لقاء اليوم كل من أبو عشرين، وليد حسن، صلاح نمر، أمير كمال، أحمد آدم، محمد هاشم التكت، أبو القاسم، التش، رمضان عجب، سفيان، سيف تيري.

وكان”الأحمر” قد أدّى عددًا من التدريبات بالخرطوم بعد العودة من بورتسودان نفذّ فيها الجهاز الفني بقيادة أمين المسلمي البرنامج الكامل للقاء.

وفي المقابل، سيتطّلع الأهلي مروي إلى العودة إلى معقله بنتيجة إيجابية، لا سيما في ظلّ المستويات التي يقدّمها الفريق في المنافسة خصوصًا في النصف الثاني من الموسم.

واستطاع ممثل مروي في الممتاز أنّ يحصد عددًا من النقاط، منحته الحصول على المركز الثامن في المنافسة برصيد”30″ نقطة.

والأهلي مروي سيلعب لقاء اليوم وهو يعوّل على خدمات لاعبه المخضرم علاء الدين يوسف في الاستفادة من وجوده ومساعدة الفريق في تحقيق نتيجةٍ داعمة لمشوار”ملوك الشمال” في المنافسة.