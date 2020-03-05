أهلي الخرطوم يتحدى حي العرب وصراع شرس بـ”شيكان”

الخرطوم: السوداني

يصارع الأهلي الخرطوم عندما يستقبل بملعبه نظيره حي العرب بورتسودان بهدف الفوز ولا غيره من أجلّ مواصلة تقدّمه والابتعاد عن المناطق الخطيرة في الدوري الممتاز.

والأهلي الخرطوم يلاقي ضيفه حي العرب بورتسودان ويملك في رصيده عددًا من النقاط يصل إلى”23″ نقطة.

وفي المقابل، يطمح حي العرب بورتسودان”الجريح” في استعادة التوازن بقيادة مدربه الوني نادر زرقني.

ويتواجد الفريق الشهير بـ”السوكرتا” في المركز الثامن بالدوري الممتاز، ويملك”30″ نقطة في جعبته.

وخسر ممثل بورتسودان في آخر جولتين أمام المريخ الخرطوم والهلال الخرطوم على التوالي.

وفي ملعب القضارف، يستضيف الشرطة ضيفه الأهلي عطبرة في مباراة تهم الطرفين، حيث يستهدف كل منهما الحصول على نتيجة إيجابية تدعم الموقف في الدوري الممتاز.

ويملك فريق الشرطة القضارف في رصيده عدد”17″ نقطة، ويتواجد في المركز الخامس عشر.

أمّا الطرف الآخر، الأهلي عطبرة فيتذّيل الفريق الدوري الممتاز برصيد يصل”11″ نقطة.

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