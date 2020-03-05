الضو قدم الخير: تيري جاهز للمشاركة أمام الأهلي مروي

الخرطوم: السوداني

أوضح المدرب العام لنادي المريخ، الضو قدم الخير أنّ الغيابات في مركز الهجوم لا تقلقهم في الجهاز الفني، لجهة أنّهم يملكون البدائل المناسبة.

وقال الضو قدم الخير في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني أمس إنّ فريقه جاهز لمباراة اليوم أمام الأهلي مروي في الدوري، وإنّه يستهدفون العلامة الكاملة من أجل استعادة صدارة المنافسة.

وأوضح قدم الخير أنّه من المتوقع أنّ تشهد المباراة عودة اللاعب سيف تيري للمشاركة بصورة طبيعية.

وتابع” أعتقد أنّ التدريبات الماضية أثبتت جاهزية اللاعب سيف تيري وربما يكون موجودًا في لقاء اليوم لتعويض الغيابات على سبيل المثال اللاعب الريح حامد”.

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