النائب العام يسلم رئيس الوزراء التقرير النهائي لاحداث مليونية (رد الجميل)

أخبار السودان
By alsudani 61 0

الخرطوم:  السوداني

كشف النائب العام تاج السر الحبر عن اصابة (57)من المواطنين و (12)  من رجال الشرطة في مليونية ” رد الجميل”.

و اشار  الحبر في تصريح صحفي اليوم ” الخميس” عقب تسليم التقرير النهائي لمليونية رد الجميل,  الى  انه تم استجواب قائد العمليات و مدير الشرطة و كل الضباط الذين كانوا في موقع الاحداث في فبراير الماضي,  مؤكدا ان اللجنه رفعت توصيات اللجهات ذات الصلة على ان لا تتكرر مثل هذه الاحداث مرة اخري و ان يتم التعاون مع المسيرات السلمية بما نصت عليه الوثيقة الستورية من قبل الشرطة لان الامر تخطى عدم المشروعية.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

اترك رد