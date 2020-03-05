بعد ان اشاع قرار انهاء العقوبات الامريكية حالة من الخوف الدولار يعاود الصعود الى 118 جنيها

الخرطوم : الطيب علي

تصاعدت اسعار العملات الاجنبيه بشكل ملحوظ فى ختام تداولات نهاية الاسبوع بعد حالة من التراجع شهدته الاربعاء على خلفية تجديد الولايات المتحده التاكيد بانهاء العقوبات الاقتصادية على السودان .

و اكد متعاملون تحدثوا لـ( السوداني ) معاودة اسعار العملات الارتفاع مع افتتاح التعاملات وسجل سعر البيع للدولار 118 جنيها مقارنة بـ115 جنيها الاربعاء فيما سجل سعر الريال السعودى 30 جنيها للبيع والدرهم الاماراتي 31 جنيها واليورو 120 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض مقابل زيادة الطلب لجهة تأكدهم بأن قرار انهاء العقوبات ليس جديدا

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 55000للشراء والبيع 55،2750جنيها

وقال وزير المالية ابراهيم البدوى (الخميس ) ان السودان يعاني من ازمة مستفحلة في النقد الأجنبي بما يؤدي الى الازمات المتجددة وقال “قبل فترة فشلنا في توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح”. في ظل تناقص المخزون الاستراتيجي للقمح والذي كان وقتها لا يكفي لفترة (7) أيام مما دفعه إلى اختيار شركة “الفاخر” بعد أن تقدمت أخريات ووجدنا الأكفأ من بينها.

وكشف الوزير عن احتياج شهري لتوفير 45 مليون دولار للقمح و212 مليون دولار للوقود و45 مليون دولار للادوية

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