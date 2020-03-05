الخرطوم: السوداني الإلكترونية

و أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية شركة الفاخر تتولى التحقيق وتمليك المعلومات للرأي العام وفقا لطلب وزير المالية .

و كشف حمدوك ءفي تصريحات صحفية عن تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة اجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية (الوقود والقمح والدواء) فضلا عن مراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.

وقال إن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد لن تفت من عضدهم وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من اكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها في السلام والحرية والعدالة