شاهد بالفيديو || رد مذيعة النيل الأزرق على متصل طالبها ب ( إذاعة أخبار مفرحة) الذي أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل

المنوعات والفنون
By alsudani 151 0

الخرطوم: السوداني الإلكترونية
أثار مقطع فيديو وثق لرد مذيعة قناة النيل الأزرق السودانية ( بسمات عثمان) على متصل اتهمها بإذاعة الاخبار التي تزيد من الطاقة السلبية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب مارصدت ” السوداني الإلكترونية”

وردت ” بسمات” على المتصل الذي هاجمها قائلة:
( أنا لا أكتب أخبار الصحف حتى تقدم لي هذه الإتهامات، أجيب ليك أخبار مفرحة من وين حبيبي أنا).

وأضافت ( الصحف التي أقراها ما عاملاها أنا ولاعندي علاقة بها، إذا الوضع قاتم إذا الوضع أسود إذا الوضع مافيهو حاجة تخلي الإنسان يتفاءل ما بصنعها انا ).

alsudani
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