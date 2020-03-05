شاهد بالفيديو || رد مذيعة النيل الأزرق على متصل طالبها ب ( إذاعة أخبار مفرحة) الذي أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أثار مقطع فيديو وثق لرد مذيعة قناة النيل الأزرق السودانية ( بسمات عثمان) على متصل اتهمها بإذاعة الاخبار التي تزيد من الطاقة السلبية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب مارصدت ” السوداني الإلكترونية”

وردت ” بسمات” على المتصل الذي هاجمها قائلة:

( أنا لا أكتب أخبار الصحف حتى تقدم لي هذه الإتهامات، أجيب ليك أخبار مفرحة من وين حبيبي أنا).

وأضافت ( الصحف التي أقراها ما عاملاها أنا ولاعندي علاقة بها، إذا الوضع قاتم إذا الوضع أسود إذا الوضع مافيهو حاجة تخلي الإنسان يتفاءل ما بصنعها انا ).