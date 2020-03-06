“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2020م

السوداني*

* حمدوك: تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ولجنة للتحقيق في قضية”الفاخر”

* تفاصيل نقل البشير إلى المستشفى

* الكشف عن شبكات لبيع مستندات الصادر

* السودان يتحفّظ على مشروع قانون يدعم مصر في سدّ النهضة

* النائب العام يسلّم”حمدوك” نتائج التحقيق في أحداث موكب”رد الجميل”

الصيحة

* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة”الردّة”

* اتحاد المدارس الخاصة يتهم جهات حكومية بـ”طبخ النتائج”

* النائب العام يسلّم تقرير أحداث مليونية”رد الجميل”

* إغلاق الحرمين الشريفين بسبب”كورونا”

* البدوي يعتذر للشعب عند عدم حلّ الأزمة الاقتصادية

* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة

* تاور: المؤتمر الاقتصادي بشمال كردفان يلامس القضايا المهمة

* أصحاب المخابز بنيالا يطالبون الوالي بحسم فوضى توزيع الدقيق

الجريدة

* ملاسنات بين مصدري الذهب في مؤتمر المالية بسبب الفاخر

* الدقير: السيادي تشريفي والحاجات البعملوا فيها دي مافي داعي ليها

* الجبهة الشعبية المتحدة تستنكر الاعتقالات التعسفية

* وزير الري يوجّه بإيقاف المزارع الخاصة اعتبارًا من الأوّل من أبريل القادم

* الصحة بالخرطوم تشدّد على ضرورة إجراء الكشف الطبي للعاملين في مجال الأطعمة والمشروبات

* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة”الردّة” من القانون الجنائي

* حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تمضي على أفضل

التيّار

* وزير المالية: الاقتصاد مأزوم بفعل فاعل

* النائب العام يستجوب مدير الشرطة وقائد العمليات ويرفع تقريره النهائي

* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة

* السودان يرفض إقحام الجامعة العربية في ملف سد النهضة

* ضبط مصنع بأم درمان يقوم بتعبئة وخلط زيوت طعام فاسدة

* حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تمضي على أفضل وجه

* اتحاد المدارس الخاصة يطالب بإقالة المدير العام للتربية في الخرطوم

الانتباهة

* لجنة لتقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر

* “الانتباهة” تكشف حقيقة اجتماع معتقلي النظام البائد بسجن كوبر

* انتشار عدوى ”البرجم” بين طلاب البيطرة والزراعة بجامعة الخرطوم

* وزير المالية: ليس لديّ جواز أجنبي ولست حريصًا على المنصب

* حمدوك يتسلّم تقرير أحداث مليونية”20″ فبراير

* السلطات الإريترية تحتجز إيطاليين بسبب”كورونا”

* سجن ألفين من أصحاب المدارس الخاصة

* واشنطون تنظر في احتمال رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب