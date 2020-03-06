“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2020م

السوداني*
* حمدوك: تشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ولجنة للتحقيق في قضية”الفاخر”
* تفاصيل نقل البشير إلى المستشفى
* الكشف عن شبكات لبيع مستندات الصادر
* السودان يتحفّظ على مشروع قانون يدعم مصر في سدّ النهضة
* النائب العام يسلّم”حمدوك” نتائج التحقيق في أحداث موكب”رد الجميل”
الصيحة
* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة”الردّة”
* اتحاد المدارس الخاصة يتهم جهات حكومية بـ”طبخ النتائج”
* النائب العام يسلّم تقرير أحداث مليونية”رد الجميل”
* إغلاق الحرمين الشريفين بسبب”كورونا”
* البدوي يعتذر للشعب عند عدم حلّ الأزمة الاقتصادية
* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة
* تاور: المؤتمر الاقتصادي بشمال كردفان يلامس القضايا المهمة
* أصحاب المخابز بنيالا يطالبون الوالي بحسم فوضى توزيع الدقيق
الجريدة
* ملاسنات بين مصدري الذهب في مؤتمر المالية بسبب الفاخر
* الدقير: السيادي تشريفي والحاجات البعملوا فيها دي مافي داعي ليها
* الجبهة الشعبية المتحدة تستنكر الاعتقالات التعسفية
* وزير الري يوجّه بإيقاف المزارع الخاصة اعتبارًا من الأوّل من أبريل القادم
* الصحة بالخرطوم تشدّد على ضرورة إجراء الكشف الطبي للعاملين في مجال الأطعمة والمشروبات
* لجنة أمريكية: نعمل مع الخرطوم لإلغاء مادة”الردّة” من القانون الجنائي
* حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تمضي على أفضل
التيّار
* وزير المالية: الاقتصاد مأزوم بفعل فاعل
* النائب العام يستجوب مدير الشرطة وقائد العمليات ويرفع تقريره النهائي
* المركزي ينفي إصدار توجيه بسحب فئات من العملة
* السودان يرفض إقحام الجامعة العربية في ملف سد النهضة
* ضبط مصنع بأم درمان يقوم بتعبئة وخلط زيوت طعام فاسدة
* حميدتي: مفاوضات السلام بجوبا تمضي على أفضل وجه
* اتحاد المدارس الخاصة يطالب بإقالة المدير العام للتربية في الخرطوم
الانتباهة
* لجنة لتقصي الحقائق في قضية شركة الفاخر
* “الانتباهة” تكشف حقيقة اجتماع معتقلي النظام البائد بسجن كوبر
* انتشار عدوى ”البرجم” بين طلاب البيطرة والزراعة بجامعة الخرطوم
* وزير المالية: ليس لديّ جواز أجنبي ولست حريصًا على المنصب
* حمدوك يتسلّم تقرير أحداث مليونية”20″ فبراير
* السلطات الإريترية تحتجز إيطاليين بسبب”كورونا”
* سجن ألفين من أصحاب المدارس الخاصة
* واشنطون تنظر في احتمال رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب