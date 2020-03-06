(الفاو): السودان يواجهة أزمة غذائية حادة

الخرطوم: السوداني

قالت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو”، إن إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والدخن للعام 19-2020، انخفض بنسبة 36 في المائة من الإنتاج القياسي للعام السابق و18 في المائة أقل من متوسط في السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمة الأممية، “قد يكون لذلك تأثير خطير على الأمن الغذائي في البلاد حيث يعاني ما يقدر بنحو5.8 مﻻبين شخص (14 في المائة من إجمالي السكان) من أزمات أو مستويات أسوأ من عدم استتباب الأمن الغذائي”.

وذكرت فاو، وفقا لنشرة صحفية تصدر عن مكتب الشؤون الإنسانية باﻷمم المتحدة “اوتشا”، “أن حوالى مليون شخص يواجهون مستويات طوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد وحوالي 4.8 مليون شخص هم في وضع الأزمة في حين أن ما يقرب من 11.8 مليون هم في مرحلة الإجهاد.

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