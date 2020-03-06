إيطاليا: السودان سيظل مهما على المستويات الإقليمية والأوروبية

الخرطوم: السوداني

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل راي إن السودان سيظل مهما على المستويات الإقليمية والقارية والأوروبية ولإيطاليا بوجه خاص.

وأوضحت راي، إن لقاءها، برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، أمس اكتسب أهميته بالتأكيد على أهمية العمل من أجل وحدة السودان وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وقالت إن الاجتماع، ناقش قضايا سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، فضلا عن التحديات الراهنة التي تواجه السودان وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت، “اللقاء تناول موضوع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وشددت على أن إيطاليا تؤيد أكثر من أي وقت مضى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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