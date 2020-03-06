أولى رحلات “بدر للطيران” تصل إلى الدوحة

الخرطوم: السوداني

دشنت شركة بدر للطيران رسمياً “الخميس”، أولى رحلاتها من الخرطوم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ووصلت الرحلة إلى الدوحة ظهر أمس وسط استقبال كبير وضخم وترحيب فخم وابتهاج كبير من السودانيين المقيمين في قطر.

وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا النجاح الاستثنائي والكبير لقطاع الطيران الوطني، والذي أعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، خاصة وأن الشركة تستخدم أفخم طراز الطائرات وتقدم أرقى الخدمات لراحة العملاء وتيسير سفرهم من وإلى البلاد.

وكانت شركة بدر قدمت لعملائها خيارات للسفر عبر ثلاث رحلات بأفخم وأحدث طائراتها، وطرحت لعملائها إمكانية الحجز عبر (الفيزا كارد) وموقع بدر للطيران الإلكتروني الذي تم تحديثه مؤخراً خلال أيام السبت، الثلاثاء والخميس.

وتزامن هذا الحدث المهم مع مرور ثلاثة أعوام على توفير موقع بدر للطيران، الحجز والدفع الإلكتروني عبر (الفيزا كارد).

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