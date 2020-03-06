جهاز المخابرات الوطني بالولاية الشمالية يتبرع بمقره (للحجر الصحي)

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن البدء في إرسال احتياجات معبر اشكيت(الحجر الصحي) بالولاية الشمالية اليوم “الجمعة” والمكونة الاجهزة الكهربائية والاثاثات وغيرها ،على ان ترسل بعد غد الأحد باقي المعينات من الاجهزة والمعدات الطبية وجهاز لرسم القلب وغرفة العناية المكثفة فضلا عن أجهزة المختبرات.

واكد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة د.بابكر المقبول ،ان احتياجات المعابر الأخرى بالولاية بجانب مستشفيي دنقلا ووادي حلفا سترسل تباعا كاشفا ان وفدا فنيا سيغادر عقب نهاية عطلة الاسبوع عقب اكتمال كافة احتياجات هذه المعابر.

وكشف المقبول ،عن الإلتزام الشخصي من الوالي بتوفير كيبل كهربائي بطول الف ومائتان متر لتوصيل الكهرباء لمقر الحجر الصحي الجديد بمعبر ارقين والذي كان يتبع لجهاز المخابرات الوطني وتم التبرع به ليكون مقرا للمحجر الصحي.