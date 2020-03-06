تعين عقارب قائما بالاعمال في سفارة واشنطن

الخرطوم. سوسن محجوب

سمت الخارجية رسميا الدبلوماسية أميرة عقارب قائم باعمال السفارة فى واشنطن خلفا لسفير مجدى مفضل الذى استدعى الى الخرطوم فى وقت سابق.

وانضمت عقارب للعمل فى الخارجية ضمن دفعة ١٩٨٥ف الا انها فصلت بسبب سياسية التمكين التى انتهجها النظام الساقط لتمكين كوادره.

علمت ” السودانى” ان عقارب تمت اعادتها ضمن تراجع الوزارة عن قرارها بشان بعض المفصولين لتشغل درجة سكرتير اول لكنها طلبت اجازة بدون مرتب وانتقلت للعمل كصحفية في الامارات.

ولاحقا وبعد اندلاع ثورة التاسع عشر من ديسمبر عادت الى الوزارة وعملت لوقت وجيز بادارة الاعلام وتمت ترقيتها لدرجة وزير مفوض ونقلت الى سفارة واشنطن.

ويرجع ان ترقى عقارب لدرجة سفير اسوة بدفعتها ضمن الترقيات المتوقعة قريبا بالوزارة.