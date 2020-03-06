الطريق الثالث – بكري المدنى

عفوا حمدوك!

* لا توجد كثير من المعلومات عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك تؤهله لقيادة الجهاز التنفيذي في واحدة من أكثر مراحل السودان حرجا أعقبت إسقاط نظام فشل وفسد بشهادة الغالبية العظمى من أبناء الشعب السوداني.

* لا محطات بارزة في حياة الرجل تجعل من رئاسته لوزراء حكومة الثورة مقنعة، فحمدوك لم يقترب من العمل العام بالمقدار الذي يجعل من صعوده لمنصب رئيس الوزراء مفهوماً.

* لم يمارس حمدوك السياسة بشكل احترافي ولم يتنسم موقعا عاما لا في الدولة ولا حزب او نقابة او حتى على مستوى الجمعيات واللجان والشعبية.

* المتاح من سيرته أنه كان تلميذا وطالبا مجدا في دروسه من غير تفوق لافت وعمل لفترة في إحدى المؤسسات العامة للدولة ثم نال منحة دراسية خارجية وفصل من وظيفته لأسباب سياسية تتعلق باتهامه بالانتماء للحزب الشيوعي الذي لم يكن ناشطا فيه بالمعنى الذي يبرر فصله من قبل نظام استهدف مخالفيه في الرأي والتوجه!

* انتقل الدكتور حمدوك للعمل بالمنظمات الدولية وتدرج فيها تدرجا طبيعيا نتيجة عمله لسنوات طوال، ولكن لم يعرف له على مستوى الداخل اي عمل على الأرض لصالح السودان والإنسان فيه.

* الإنقاذ وهي تحتضر كانت تبحث عن رجل يمكن ان يضبط لها حساباتها المختلة واسترشدت بذلك بشورى إحدى منسوبات السودان في الاتحاد الإفريقي والتي أشارت إلى أنها وجدت الرجل المنشود!

* الحقيقة يحسب للدكتور عبدالله حمدوك انه لم يعرض نفسه على الإنقاذ بل ولم يقدم نفسه لقوى الثورة من بعد كرجل مناسب لقيادة الحكومة، ولكنه حمل على قبول التكليف الأخير حملا بعد أن كان قد رفض عرض الأنقاذ وأصبح من العسير عليه رفض الاستجابة للنداء الثاني!

* لم يقدم حمدوك نفسه كشريك في الثورة ولا بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ناهيك أن يكون قد عانى من عسف الإنقاذ غير ذلك(الصالح العام) والذي نزل عليه بردا وسلاما!

* تسلطت على حمدوك بعض قيادات قوى الحرية والتغيير والتي فيما يبدو لم تكن تعلم عنه أكثر ما اكتشفته الإنقاذ فيه وهذا مع سيرة انتماء قديم للحزب الشيوعي- بلا فاعلية – إضافة الى شهادة فصل من الخدمة العامة كانت كافية للإصرار عليه وخلعه بطريقة فجة من وظيفته المرموقة والمريحة والزج به في وظيفة ومهمة لا تناسبه ولا يناسبها!

* كانت قوى الثورة يومها مثل الإنقاذ تبحث عن مخلص وما أن لاح خيار حمدوك الذي لا تعرف عنه الكثير حتى حملته كل أشواقها وأحلامها وحملته بذلك ما لا يستطيع له حملا، وقبل أن يبدأ العمل الذي لا يجيده كانوا يشكرونه على اللا شيء!

* وضح مع الأيام أن حمدوك الذي في نفوس وأشواق البعض لم يكن حقيقة – ولن يكون – ذلك الذي هو على حقيقته والتجربة الماثلة له تكشف باستمرار ان الرجل يصلح للعمل في المنظمات الدولية والمؤسسات الشبيهة لكنه لن ينجح مطلقا كرئيس وزراء لدولة مثل السودان، وفي مرحلة مثل المرحلة الراهنة بكل تعقيداتها ومهدداتها!

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