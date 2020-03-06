تراجع الدولار لـ(107) جنيهات بالسوق الموازي

الخرطوم : عبيــر جعـفر

تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي أمس من (120) إلى (107) جنيهات فور إعلان أمريكا تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وقال تاجر عملة بالسوق العربي الخرطوم لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك تراجعاً ملحوظاً عقب إعلان قرار رفع الحظر الاقتصادي وتابع انعكاس القرار يظهر في دخول عملات أجنبية من دول خارجية لإصلاح الاقتصاد، مبيناً أن سعر شراء الدولار (105) جنيهات وسعر البيع (107) جنيهات، مضيفاً أن الدعاية والإعلام لهما دور في خلق تضارب في الأسعار وقال إن الريال السعودي تراجع بشكل كبير لـ(24) جنيهاً

وأضاف تاجر عملة فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، بإن هنالك حالة تخوف وترقب من قبل التجار والذين توقفوا عن البيع والشراء ، وأوضح أن الوضع الحالي سيظل على ماهو عليه حتى مع رفع العقوبات مالم يتم طرح عملات للأسواق ، وأشار إلى تخوف التجار من الشراء ، مشيراً إلى أن هنالك ضعفاً في المعروض، لافتاً لتوقف حركة البيع والشراء وتحديد الأسعار يوم أول أمس الأربعاء، فيما تراجع سعر الريال السعودي لنحو (24) جنيهاً سعر الشراء بدلا ًعن (29,600) جنيه وسعرالبيع (25) بدلاعن ( 30) جنيهاً .

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