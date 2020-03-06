رئيس غرفة الغذائيات يطالب بإيقاف التراخيص للمصانع الجديدة

الخرطوم : رحاب فريني

دعا الرئيس السابق للغرفة الغذائية عبد الرحمن عباس الحكومة للتوقف عن تصدير الذهب لجهة عدم استفادتها منه, وقال في تصريح لـ (السوداني) الأفضل بقاءه في باطن الارض حتى يتم وضع الترتيبات الضرورية لذلك مستقبلاً ومن ثم استخراجه وعليها أن تتحكم في تصديره والاستعانة بشركات لاستخراجه بطريقة علمية وإيقاف التعدين الاهلي للحد من التهريب.

و دعا عباس لعدم السماح بعمل تراخيص لمصانع جديدة بالعاصمة وتوجيه التراخيص للولايات للمساهمة في تنميتها والحد من الهجرة الى العاصمة بجانب اهمية تغيير العملة الحالية حتى تستطيع الدولة معرفة المبالغ المكتنزة واتباع الرقابة اللصيقة عند تغييرها لتحقيق الضريبة الكاملة للدولة وأهمية اغلاق باب الاستيراد لمدة ثلاثة اشهر لمراجعة سياساته ووضع الخطط والضوابط التي تنظمه والصادر , اضاف : ان حدثت فجوة بين الايرادات والمصروفات فيمكن للدولة ان ترفع الضرائب والجمارك لسد العجز ويجب ان تكون هنالك سياسات حاسمة ببسط سيطرة الدولة وان تلجا الى سياسة الاحتكار لجهة ان هناك فوضى في القطاع الخاص بمراعاته لمصالحه الشخصية كما يجب اعادة وزارة التجارة الى سيرتها الاولى بالرجوع الى نظام رخص الاستيراد حسب حاجة البلد من السلع الضرورية وتكوين لجنة استشارية من كفاءات ويجب ان تكون الدولة صارمة فيما يتعلق بالتهريب بالاستفادة من الدولة الصديقة لتوفير طائرات لمراقبة الحدود عن طريق القوات المسلحة بجانب اهمية عدم السماح للأجانب للعمل التجاري لجهة انه تسبب في ارتفاع الدولار ،مطالباً وزارة المالية بالوضوح مع المواطنين الذين يعانون من زيادة الاسعار , متسائلاً عن السياسة التي تتخذها الوزارة حول هذه الزيادة المطردة في الاسعار , واضاف ان المستفيد من سعر الدولار هو التاجر والمضارب حتى صار الدولار سلعة تباع في وضح النهار , داعياً الى ايقاف التعامل بالدولار خارج النظام المصرفي والتشديد على ذلك على أن تكون كل التعاملات من استيراد وعلاج وسياحة عن طريق البنوك مع تحديد سقوفات لذلك .

مرتبط