مصرع إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق مدني

الخرطوم: السوداني

لقي سائق مصرعه وأصيب (4) آخرين بجروح متفاوتة اليوم “الجمعة” بطريق مدني الخرطوم.

ويعد حادث اليوم هو الرابع من نوعه لحافلات (الشريحة) بالطرق القومية في غضون عشرين يوما مضت.

وقالت مصادر لـ(السوداني) إن الحادث وقع بين حافلة شريحة وعربة دفار بالقرب من منطقة النوبة التابعة لمحلية الكامين بطريق مدني الخرطوم، وأسفر مصرع سائق الأولى يدعى الطيب عبد المنعم وإصابة اثنين معه، فيما تعرض سائق الدفار واثنين ومساعده إلى إصابات متفاوتة نقلوا جميعهم إلى مستشفى قريب بينما تحيلت جثة السائق إلى المشرحة.

وفتحت شرطة المرور السريع تحقيقات ميدانية حول الملابسات.