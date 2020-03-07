“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم ”السبت” 7 مارس 2020م

السوداني*
* مطالب بتشكيل حكومة أزمة
* الحكومة تخاطب السفارات الأجنية لشراء الوقود التجاري
* البرهان يتسلّم رسميًا دعوة لزيارة واشنطن خلال الشهر الحالي
* الاتحاد الإفريقي يبدأ حملة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
* القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف لـ”السوداني”: لا إصلاح اقتصادي بدون سلام شامل وعادل
* “الكهرباء”: نقص التوليد وراء قطوعات التيّار ونعتذر للمواطنين
* تسمية أميرة عقارب قائمًا بأعمال سفارة السودان بواشنطن
* الوساطة: إجماع بين أهل دارفور للعودة لنظام الأقاليم
* إثيوبيا: السودان أثبت أنّه صوت العقل بشأن سدّ النهضة
الحداثة
* “الصحة” بالخرطوم تتجّه لوضع لائحة مالية موحّدة للمحال التجارية
* إخضاع”41″ جنديًا مصريًا لفحص احترازي عن”كورونا” بمطار نيالا
* “الزراعة” تتوقّع إنتاج مليون طن قمح هذا الموسم
* نقص الوقود يعيق حصاد الفول في السليم
* إيطاليا تجدّد دعمها للتعليم في السودان
* بدء المباحثات مع أصحاب المصلحة بمفاوضات جوبا
التيّار
* النيران تلتهم طفلاً رضيعًا وتشرّد عشرات الأسر بريفي الرهد
* وضع”41″ من الجنود المصريين بـ”يوناميد” في الحجز الصحي
* اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة تعلن رفع الإضراب المقرّر اليوم
* شركة الكهرباء تعتذر عن القطوعات
الانتباهة
* تحقيقات مع الحاج عطا المنان في تجاوزاتٍ مالية ببنك”النيل”
* “الشعبي” لـ”الشيوعي”: القمة الكبيرة بتخنق صاحبها
* تحوطات بالشمالية لمنع دخول”كورونا”
* فكي: على المسؤولين في الحكومة تعزيز الوحدة وإنجاح الشراكة
* إثيوبيا: موقف السودان سيساعد في تقديم حلول”مربحة” بشأن سدّ النهضة
* الزراعة: نتوقّع إنتاج مليون طن من القمح
* إضراب أطباء بمستشفى كسلا
* الدقير: التعيينات يجب أنّ تخضع لمعيار الكفاءة وليس التمكين
الصيحة
* “الصيحة” تكشف تفاصيل جديدة عن”اجتماع القصر”
* الكشف عن معلومات صادمة بشأن سجلات الصادر
* “الفاو”: السودان مهدّد بأزمة غذائية حادة
* نيكولا: نقدّم النصح لمجلس الوزراء”أحيانًا لا يتقبّلون”
* إيقاف العمل بمصنع التكامل للأسمنت وفصل عاملين
* وكيل الثروة الحيوانية يهدّد موظفين محتجين بالتشريد