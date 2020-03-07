“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم ”السبت” 7 مارس 2020م

السوداني*

* مطالب بتشكيل حكومة أزمة

* الحكومة تخاطب السفارات الأجنية لشراء الوقود التجاري

* البرهان يتسلّم رسميًا دعوة لزيارة واشنطن خلال الشهر الحالي

* الاتحاد الإفريقي يبدأ حملة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

* القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف لـ”السوداني”: لا إصلاح اقتصادي بدون سلام شامل وعادل

* “الكهرباء”: نقص التوليد وراء قطوعات التيّار ونعتذر للمواطنين

* تسمية أميرة عقارب قائمًا بأعمال سفارة السودان بواشنطن

* الوساطة: إجماع بين أهل دارفور للعودة لنظام الأقاليم

* إثيوبيا: السودان أثبت أنّه صوت العقل بشأن سدّ النهضة

الحداثة

* “الصحة” بالخرطوم تتجّه لوضع لائحة مالية موحّدة للمحال التجارية

* إخضاع”41″ جنديًا مصريًا لفحص احترازي عن”كورونا” بمطار نيالا

* “الزراعة” تتوقّع إنتاج مليون طن قمح هذا الموسم

* نقص الوقود يعيق حصاد الفول في السليم

* إيطاليا تجدّد دعمها للتعليم في السودان

* بدء المباحثات مع أصحاب المصلحة بمفاوضات جوبا

التيّار

* النيران تلتهم طفلاً رضيعًا وتشرّد عشرات الأسر بريفي الرهد

* وضع”41″ من الجنود المصريين بـ”يوناميد” في الحجز الصحي

* اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة تعلن رفع الإضراب المقرّر اليوم

* شركة الكهرباء تعتذر عن القطوعات

الانتباهة

* تحقيقات مع الحاج عطا المنان في تجاوزاتٍ مالية ببنك”النيل”

* “الشعبي” لـ”الشيوعي”: القمة الكبيرة بتخنق صاحبها

* تحوطات بالشمالية لمنع دخول”كورونا”

* فكي: على المسؤولين في الحكومة تعزيز الوحدة وإنجاح الشراكة

* إثيوبيا: موقف السودان سيساعد في تقديم حلول”مربحة” بشأن سدّ النهضة

* الزراعة: نتوقّع إنتاج مليون طن من القمح

* إضراب أطباء بمستشفى كسلا

* الدقير: التعيينات يجب أنّ تخضع لمعيار الكفاءة وليس التمكين

الصيحة

* “الصيحة” تكشف تفاصيل جديدة عن”اجتماع القصر”

* الكشف عن معلومات صادمة بشأن سجلات الصادر

* “الفاو”: السودان مهدّد بأزمة غذائية حادة

* نيكولا: نقدّم النصح لمجلس الوزراء”أحيانًا لا يتقبّلون”

* إيقاف العمل بمصنع التكامل للأسمنت وفصل عاملين

* وكيل الثروة الحيوانية يهدّد موظفين محتجين بالتشريد