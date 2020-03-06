وضع (41) جندياً مصرياً في الحجر الصحي بجنوب دارفور

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

وضعت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور “الجمعة”، 41 جندياً مصرياً، تحت الرقابة الصحية وعدم السماح لهم بالتحرك خارج حدود معسكر اليوناميد بمحلية كأس لمدة أسبوعين، تحوطا لفيروس كورونا القاتل.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية والوبائيات بوزارة الصحة الولائية مزمل ادم احمد، إن الوزارة ومن وقت مبكر قامت بعمل المحجر الصحى بالمطار بتيم مكون من 4 ضباط حجر صحي بلوائح دولية، و 2 ضابط وبائيات، إضافة إلى ضابط طوارئ وتقني تمريض وطبيب ممثل لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد ان الفريق الصحي قام باجراء اللازم بمجرد نزول الطائرة المصرية الي مطار نيالا، قاموا بعملية تطهير جميع طاقم الطائرة وجنود البعثة المتجهة الي مدينة كاس والبالغ عددهم 41 جندي وضابط.